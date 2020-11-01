الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في العاقورة وتربل ورأس مسقا

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “ستجري وحدة من الجيش بتاريخي 2 و 5 /11 /2020 ما بين الساعة 8,00 والساعة 22,00، تمارين تدريبية في حقل تدريب العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة.

كذلك ستجري وحدة من الجيش اعتبارا من 1/ 11/ 2020 ولغاية 30/ 11/ 2020، تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب – تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة.

وستجري وحدة من الجيش اعتبارا من 28 / 9 /2020 ولغاية 6 / 11 /2020 ضمنا، تمارين تدريبية نهارية وليلية، في منطقة رأس مسقا- الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستعمال متفجرات”.