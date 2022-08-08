الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 9 /8 /2022 ولغاية 13 /8/ 2022 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في جرد العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

كما صدر بيان آخر أعلنت فيه “ان وحدة من الجيش ستقوم اعتباراً من 1 / 8 / 2022 ولغاية 23 / 8 / 2022 من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 18.00، بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

وفي بيان ثالث، أفادت “ان وحدة من الجيش ستقوم اعتباراً من 14 / 7 / 2022 ولغاية 10 / 8 / 2022 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في: رأس مسقا، سقي أبو علي وحقل تدريب مزرعة حنوش، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.