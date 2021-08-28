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الجيش: تمارين تدريبية يتخللها رمايات بالذخيرة الحية في هذه التواريخ

28 - أغسطس - 2021
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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صدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه سلسلة من البيانات حول تمارين تدريبية وتفجير ذخائر، تضمنت الآتي:

– “ستقوم وحدة من الجيش إعتبارا من 29/8/2021 ولغاية 6/9/2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بالهاون.

– ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 30/8/2021 ولغاية 11/9/2021 بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري ـ كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

– ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 16/8/2021 ولغاية 31/8/2021، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في حقول تدريب: سقي أبو علي، مزرعة حنوش- حامات ورأس مسقا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات.

– ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 30.27.26.23.20.19.18.17.16.13.12.9 و31/ 8/2021، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.”

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