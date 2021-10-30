الجيش: توقيف أشخاص في يونين وطاريا بجرائم مختلفة

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 30/10/2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات كلا من (م.ح)، (ع.ص) و(م.ص) في بلدة يونين- البقاع، خلال عملية دهم منازل عدد من المطلوبين بجرائم إطلاق نار وسرقة بقوة السلاح وتهديد بالقتل، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

كما أوقفت دورية أخرى المواطن (ف.ح) في بلدة طاريا- البقاع، لتعاطيه المخدرات ولقيامه بتأليف عصابة تقوم بعمليات سرقة وسلب بقوة السلاح لصالح المطلوب (ب.م) وتجري المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.