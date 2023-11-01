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الجيش: توقيف أشخاص لانتمائهم إلى "داعش"

منذ 7 دقائق
عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة

عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة (رويترز)

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أوقفت مديرية المخابرات السوريين (م.ه.) و(غ.ح.) لانتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي. وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بأنه دخل لبنان خلسة، حيث كلف بتجنيد أتباع للتنظيم ومراقبة تحركات الجيش اللبناني وتحديد مواقع لأحد الأحزاب اللبنانية وإحداثيات سجن رومية وتصويره. كما اعترف الثاني بتنفيذ مهمات عدة لصالح التنظيم، وأحيل الموقوفان على القضاء المختص.

وفي السياق عينه، أوقفت مديرية المخابرات في مدينة طرابلس اللبنانيين (ع.ح.) و(ع.ر.) والسوري (م.ف.) لمتابعتهم إصدارات التنظيم المذكور.

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