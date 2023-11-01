الأربعاء 17 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 1 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش: توقيف شخصين لارتكابهما جرائم مختلفة

منذ ساعة واحدة
عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة

عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 30/10/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات، المواطن (ع.م.) في منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية، وهو مطلوب بموجب مذكرات توقيف عدة لارتكابه جرائم تعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق النار، ونقل أسلحة وذخائر حربية والإتجار بها، وقد ضُبط في حوزته مسدس حربي.

كما أوقفت دورية أخرى السوري (م.أ.) في منطقة ضبية – المتن لدخوله خلسة إلى لبنان وتجوله من دون أوراق قانونية، ولإقدامه على ترويج المخدرات، وضبطت في حوزته كميّة كبيرة منها.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة
    الجيش: توقيف أشخاص لانتمائهم إلى "داعش"
    محافظ بيروت مروان عبود
    بلاغ من محافظ بيروت إلى أصحاب مولدات الكهرباء في العاصمة
    عناصر من حزب الله
    رسالة من حزب الله الى مُقاومي غزّة

    الأكثر قراءة

    من فيديو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
    خطابٌ وخرائط وآية قرآنيّة.. فيديو جديد لنصر الله تمهيدًا لكلمته المرتقبة!
    شاني لوك
    طوفان الأقصى
    لم يقطع رأسها.. والد الألمانية شاني يكذب رئيس إسرائيل
    آثار القصف على مناطق في جنوب لبنان
    التوتر يتصاعد جنوباً.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لقصف مستودعات أسلحة للحزب