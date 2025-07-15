الثلاثاء 20 محرم 1447 ﻫ - 15 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش: توقيف 144 سوريّاً لتجوّلهم بطريقة غير شرعية

منذ 10 ساعات
عناصر من الجيش اللبناني

عناصر من الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في مناطق فالوغا – بعبدا وبقعاتا والسمقانية – الشوف، وأوقفت 144 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، والمواطن (ن.ب.) لاعتراضه عمل عناصر الجيش.

كما نفذت دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم وأوقفت 4 مواطنين وفقًا لما يلي:

دهم في منطقة غاليري سمعان – بعبدا، وتوقيف المواطن (ع.م.) لارتكابه جرائم مختلفة منها: الاتجار بالأسلحة، إطلاق النار، تهديد أشخاص وفرض خوات، وضبط مسدس وذخائر حربية في حوزته.
دهم منازل مطلوبين في بلدة كفررمان – النبطية، وتوقيف المواطنين (غ.ا.) و(ج.ض.) و(ع.ض.)، لإطلاقهم النار وافتعالهم إشكالات، وضبط أسلحة وذخائر حربية في حوزتهم.
كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية بعد عملية رصد ومطاردة في منطقة رأس أسطا – جبيل أحد المواطنين لقيادته سيارة مسروقة.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    التقدمي الإشتراكي
    "التقدمي" ينفي نصاً منسوباً إلى وليد جنبلاط!
    عناصر حزب الله في الجنوب
    بيئة الحزب في الجنوب تغلي بعد 8 أشهر على الحرب.. أين التعويضات؟
    السفير المصري في لبنان علاء موسى
    السفير المصري: ندعم قرار الدولة بحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية

    الأكثر قراءة

    مطار رفيق الحريري الدولي
    فوضى أسعار توصيلات المطار انتهت.. بيان هام من وزارة الأشغال
    الخطوط الجوية التركية
    هل علّقت تركيا جميع الرحلات الجوية إلى إيران والأردن والعراق؟
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    هفوات مسؤولي الحزب وتصريحاتهم تتزايد.. وبري غير مرتاح!