الجيش: جاهزون ونتخذ التدابير اللازمة في المناطق الحدودية

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان أنه: “إلحاقًا للبيان السابق بتاريخ 13/10/2023 المتعلّق باستهداف العدو الإسرائيلي برج مراقبة للجيش اللبناني في خراج علما الشعب، أطلق العدو الإسرائيلي بالتاريخ عينه قذيفة صاروخية أصابت سيارة مدنية تابعة لفريق عمل إعلامي، ما أدّى إلى استشهاد المصوّر عصام عبد الله وإصابة 5 آخرين.

كما استهدف العدو بواسطة صواريخ أطلقتها مروحية، وقذائف مدفعية من بينها قذائف فوسفورية ومضيئة، خراج بلدات مروحين وعيتا الشعب وكفرشوبا والعديسة وسهل مرجعيون.

وأكد البيان، أن الجيش يواصل الحفاظ على الجهوزية واتخاذ التدابير اللازمة في المناطق الحدودية.

العدو الإسرائيلي يستهدف قرى وبلدات جنوبية ويتسبب في استشهاد إعلامي وإصابة آخرين#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/Ezx4V0EoUB — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 14, 2023