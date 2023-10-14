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الجيش: جاهزون ونتخذ التدابير اللازمة في المناطق الحدودية

منذ 36 دقيقة
وحدات من الجيش اللبناني

وحدات من الجيش اللبناني

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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان أنه: “إلحاقًا للبيان السابق بتاريخ 13/10/2023 المتعلّق باستهداف العدو الإسرائيلي برج مراقبة للجيش اللبناني في خراج علما الشعب، أطلق العدو الإسرائيلي بالتاريخ عينه قذيفة صاروخية أصابت سيارة مدنية تابعة لفريق عمل إعلامي، ما أدّى إلى استشهاد المصوّر عصام عبد الله وإصابة 5 آخرين.

كما استهدف العدو بواسطة صواريخ أطلقتها مروحية، وقذائف مدفعية من بينها قذائف فوسفورية ومضيئة، خراج بلدات مروحين وعيتا الشعب وكفرشوبا والعديسة وسهل مرجعيون.

وأكد البيان، أن الجيش يواصل الحفاظ على الجهوزية واتخاذ التدابير اللازمة في المناطق الحدودية.

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