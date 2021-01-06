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الجيش: خرقان لزورقين حربيين تابعين للعدو مقابل رأس الناقورة

منذ 28 دقيقة
آخر تحديث: 6 - يناير - 2021 9:03 مساءً
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 6/1/2021، ما بين الساعة 3.59 والساعة 4.02، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 200 متر، حيث أقدم عناصر الزورق على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

تتم متابعة موضوع الخرق، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

وفي بيان ثان، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أنه “بتاريخ 5/1/2021، ما بين الساعة 15.22 والساعة 15.27، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 333 مترا، حيث أقدم عناصر الزورق على إلقاء قنبلة صوتية فوق البقعة البحرية المذكورة.

تتم متابعة موضوع الخرق، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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