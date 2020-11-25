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الجيش: خروق جوية وبحرية معادية في الجنوب

منذ ساعة واحدة
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه انه “بتاريخ 2020/11/24 اعتبارا من الساعة 1,15 ولغاية الساعة 10,30 تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرات استطلاع تابعة للجيش الاسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.”

وتتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وقالت في بيان ثان، ان “زورقا حربيا تابع للجيش الإسرائيلي، خرق بتاريخ 24 / 11 / 2020 ما بين الساعة 11.38 والساعة 11.48، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 222 مترا.”

وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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