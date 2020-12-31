الجيش: خروق جوية وبحرية معادية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 30/ 12/ 2020 اعتبارا من الساعة 10.55 ولغاية 31 /12/ 2020 الساعة 2.00، تم تسجيل /5/ خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

كما صدر عن قيادة الجيش بيان آخر جاء فيه:” بتاريخ 30 /12 /2020 اعتبارا من الساعة 12.10 ولغاية الساعة 15.15 تم تسجيل /4/ خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

تطبيقات الجيش الإلكترونية

وفي بيان ثالث اعلنت قيادة الجيش انه “بتاريخ 29 / 12 / 2020 ما بين الساعة 15.33 والساعة 18.17، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 166 مترا، حيث أقدم عناصره على توجيه كاشف ضوئي باتجاه المياه اللبنانية.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.