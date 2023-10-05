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الجيش: دهم مخيمات للنازحين السوريين وتوقيف عدد منهم

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 5 - أكتوبر - 2023 8:18 مساءً
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أن وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت عددًا من مخيمات النازحين السوريين في منطقة السماقية- عكار وأوقفت عددًا من السوريّين لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية.

كما ضبطت مبالغ مالية مزوّرة وسيارة غير قانونية إضافة إلى ختم عائد لأمين صندوق إحدى البلدات اللبنانية.

وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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