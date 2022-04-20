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الجيش: زورقان اسرائيليان خرقا المياه اللبنانية

20 - أبريل - 2022
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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خرق زورقان حربيان اسرائيليان المياه الإقليمية اللبنانية يومي 19 و 20 نيسان مقابل رأس الناقورة.

وأفادت قيادة الجيش– مديرية التوجيه في بيان أنّه “بتاريخ 19 / 4 / 2022 الساعة 6.45 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 296 مترا ولمدة 24 دقيقة.

وبتاريخ 20 / 4 / 2022 الساعة 7.35 أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة لمسافة أقصاها حوالى 167 مترا ولمدة 10 دقائق”.

وأشار البيان الى ان الجيش يتابع موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

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