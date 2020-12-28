الجيش: زورقان معاديان خرقا المياه الاقليمية

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 28/12/2020 الساعة 3.10، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 203 أمتار ولمدة دقيقتين، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

وكذلك صدر بيان آخر جاء فيه:”بتاريخ 27/12/2020 الساعة 22.37، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 259 مترا ولمدة دقيقتين، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلتين مضيئتين اثنتين فوق البقعة البحرية المذكورة.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.