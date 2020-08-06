الجيش شيع شهداءه ال 3 وكلمات نوهت ببطولاتهم وتفانيهم في أداء الواجب العسكري

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شيعت قيادة الجيش وأهالي بلدات دوير عدوية – عكار، بدغان – عاليه والنبي عثمان – بعلبك، كلا من الملازم كمال كفا والمعاون جواد شيا والرقيب حسن طي، الذين استشهدوا نتيجة الانفجار الكارثي في مدينة بيروت.

استهل التشييع بإقامة مراسم التكريم للشهداء أمام المستشفى العسكري المركزي في بدارو، حيث أدت لهم ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليدهم أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم نقلت الجثامين إلى البلدات المذكورة.

ومثل كل من العميد الركن حنا الزهوري والعقيد الركن جورج خوري والعقيد الركن محمد علي الزمار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون في احتفالات التأبين الثلاثة، وألقوا كلمات بالمناسبة نوهوا فيها ببطولات الشهداء وتفانيهم في أداء الواجب العسكري.