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الجيش: عمال شركة اتصالات ينفذون أشغالاً تحت الأرض قرب إحدى السفارات

16 - نوفمبر - 2021
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“تناقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن قيام عناصر حزبيين بتنفيذ أشغال تحت الأرض، بالقرب من إحدى السفارات في بيروت وحيازتهم بطاقات صادرة عن مديرية المخابرات.

يهم قيادة الجيش أن توضح أن العناصر المذكورين هم عمال لدى شركة اتصالات تعمل بموجب تكليف رسمي لتنفيذ مشروع تمديد ألياف ضوئية وصيانة الشبكة الهاتفية لوزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، وأنهم غير حائزين على أي مستند صادر عن مديرية المخابرات.

كما وتدعو هذه القيادة إلى عدم نشر معلومات مغلوطة تمس بالجيش”.

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