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الجيش: عمليات دهم في الشراونة وبلدتي النورا وحكر جنين – عكار

منذ 4 دقائق
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 2 / 3 / 2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشراونة – بعلبك، منزل المطلوب (ح.ر.ج.) دون العثور عليه، كما دهمت عددًا من المنازل بحثًا عنه حيث ضبطت داخل منزل اللبناني (ح.ن.) حوالى طنًا من حبوب الكبتاغون وكمية كبيرة من مادة الامفيتامين المستعملة لتصنيع الحبوب، بالإضافة إلى كمية من الأسلحة والذخائر.

وبتاريخ 3 / 3 / 2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتي النورا وحكر جنين – عكار، حيث أوقفت اللبنانيين (ع.ا.)، (ز،ا.)، (ع.ا.)، (ج.ج.) والسوري (م.ا.) لإقدامهم على الإتجار بالأسلحة والذخائر والقيام بأعمال التهريب.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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