الجيش نفى خبر منع فريق تفتيش هولندي من دخول المرفأ

قيادة الجيش
قيادة الجيش

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نفت قيادة الجيش- مديرية التوجيه خبر عن منع فريق تفتيش هولندي من الدخول إلى المرفأ للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وصدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي خبرا عن منع فريق تفتيش هولندي من الدخول إلى المرفأ للمساعدة في عمليات الإنقاذ،
يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتوضح أنه لم يتم منع الفريق المذكور من الدخول والمساعدة في عمليات البحث الجارية على أرض المرفأ، وهو يتابع عمله دون أي عوائق تذكر في القطاع المحدد له. كما تدعو المواطنين إلى عدم تداول مثل هذه الاشاعات والإنجرار خلفها، والاعتماد على البيانات الصادرة عن مديرية التوجيه والتي تنشر عبر صفحاتها الرسمية والتطبيقات التابعة لها LAF News، Facebook، Twitter، Instagram والموقع الرسمي للجيش”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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