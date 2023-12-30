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الجيش: نواصل إجراءات حفظ الأمن في فترة الأعياد

منذ 13 دقيقة
وحدات من الجيش اللبناني

وحدات من الجيش اللبناني

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كتب الجيش اللبناني عبر صفحته على منصة “إكس”: “يواصل الجيش إجراءات حفظ الأمن في فترة الأعياد، وينفذ عمليات دهم في مختلف المناطق اللبنانية بحثًا عن مطلوبين.

وأمس، أهابت قيادة الجيش بالمواطنين الامتناع عن إطلاق النار ولا سيما خلال فترة الأعياد، لما في ذلك من تعريض حياة الآخرين للخطر، إضافة إلى المسؤولية القانونية التي تعرّض المتورطين للملاحقة والتوقيف”.

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