الجيش: نواصل إجراءات حفظ الأمن في فترة الأعياد

كتب الجيش اللبناني عبر صفحته على منصة “إكس”: “يواصل الجيش إجراءات حفظ الأمن في فترة الأعياد، وينفذ عمليات دهم في مختلف المناطق اللبنانية بحثًا عن مطلوبين.

يواصل الجيش إجراءات حفظ الأمن في فترة الأعياد، وينفذ عمليات دهم في مختلف المناطق اللبنانية بحثًا عن مطلوبين.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/ljYP1h7KhL — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 30, 2023

وأمس، أهابت قيادة الجيش بالمواطنين الامتناع عن إطلاق النار ولا سيما خلال فترة الأعياد، لما في ذلك من تعريض حياة الآخرين للخطر، إضافة إلى المسؤولية القانونية التي تعرّض المتورطين للملاحقة والتوقيف”.

تهيب قيادة الجيش بالمواطنين الامتناع عن إطلاق النار ولا سيما خلال فترة الأعياد، لما في ذلك من تعريض حياة الآخرين للخطر، إضافة إلى المسؤولية القانونية التي تعرّض المتورطين للملاحقة والتوقيف. ٣/٣#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/FSJga76I92 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 29, 2023