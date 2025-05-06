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الجيش يتسلّم المشتبه الثالث بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

منذ 16 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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أعلن الجيش، اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس سلّمته عنصراً ثالثاً يشتبه في إطلاقه صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.

وأوضح الجيش أنه تسلّم من حماس مشتبها به فلسطينيا يدعى “ق. س.”، وذلك عند مدخل مخيم البص في صور بجنوب لبنان، مضيفاً: “بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

وكان الجيش قد أعلن سابقاً أنه تسلم من حركة حماس فلسطينيين يشتبه بتورطهما في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في 22 و28 مارس (آذار) الماضي.

وقال الجيش إن عمليات التسليم هذه تأتي “ضمن إطار التتبع الأمني والتنسيق المستمر من قبل مديرية المخابرات لتوقيف بقية المتورطين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية”.

وأوقف الجيش في أبريل (نيسان) لبنانيين وفلسطينيين ضالعين في عمليتي إطلاق الصواريخ اللتين لم تتبنهما أي جهة، فيما نفى حزب الله أي علاقة له بها.

وتشدد السلطات في الآونة الأخيرة على اتخاذها قراراً بـ”حصر السلاح بيد الدولة”، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر كبيرة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل.

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