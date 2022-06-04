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الجيش يدهم “محميّات المخدرات”.. ويدفع “ضريبة الدم”!

منذ 37 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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جاء في “نداء الوطن”:

اتجهت الأنظار أمس إلى البقاع حيث بادر الجيش إلى دهم “محميات المخدرات” في حيّ الشروانة فدفع بنتيجتها “ضريبة دم” أسفرت عن استشهاد عسكري وإصابة خمسة آخرين، مقابل توقيف عدد من المطلوبين.

ووفق المعلومات فإنّ نحو 15 مسلحا كانوا يتحصنون برفقة أحد أبرز المطلوبين في تجارة المخدرات (ع. ز.) الملقب “أبو سلة” في المنطقة فتحوا النار على دورية عسكرية خلال قيامها بعملية دهم لأحد المنازل في الشراونة ما أدى إلى استشهاد العسكري زين الدين شمص (مواليد العام 1994) وإصابة العناصر الآخرين، فتدخلت على الفور وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة ودهمت منازل مطلقي النار وأوقفت كلاً من المطلوبين: ( ع. ز)،(ع. م)، (ع. ز)، (م، و)، (م. ف)، وضبطت كمية من الأسلحة الحربية والذخائر، وكمية من المخدرات وعددا من الآلات المستخدمة في تصنيعها.

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