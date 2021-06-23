الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش يضبط مخزن للمخدرات في صبرا وتوقيف عدد من الأشخاص

23 - يونيو - 2021
ضبط مخزن للمخدرات في صبرا

ضبط مخزن للمخدرات في صبرا

A A A
طباعة المقال

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه “بتاريخ 23/6/2021، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة صبرا – الضاحية الجنوبية هنغاراً لتوضيب المخدرات وتخزينها، ويعتبر المخزن الأساسي لمروجي المخدرات في منطقتي بيروت وجبل لبنان. وقد ضبطت بداخله كمية من المخدرات على اختلاف أنواعها (باز كوكايين، كوكايين، حشيشة، سيلفيا، كناكيمو، كاريزول، ترمادول) ومبلغاً مالياً ودراجتين نارييتين. كما أوقفت كلاً من: (ع.ع)، (ع.ق)، (ح.ز)، (ر.أ) و(ع.ز) والسوريين (م.ب)، (ح.أ) و(ع.ح)، والفلسطيني (و.ح)، والمصري (ي.ح).

,سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الباحث السياسي كارلوس نفّاع
    كارلوس نفاع: قنوات الحوار مع ايران فتحت.. وحزب الله قد يكون له دور دبلوماسي على غرار العسكري
    النائب ميشال ضاهر
    ميشال ضاهر: برفع الدعم يصبح سعر ربطة الخبز 21000 ليرة.. ويوهمون الناس بـ40 و50 الفاً!
    الدكتور فراس أبيض
    وزير الصحة: لا تقاضي تعرفة من مرضى غسيل الكلى.. وحلحلة على مستوى ادوية السرطان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر
    الدولار
    كم بلغ دولار السوق السوداء اليوم؟