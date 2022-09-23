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الجيش يضبط مراكب هجرة غير شرعية

منذ 42 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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يُنفّذ الجيش اللبناني عمليّات دهم في ببنين، ويضبط مراكب هجرة غير شرعية، وتُشاهدون التفاصيل في الفيديو المرفق.

كما صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 21 /9 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في طرابلس – الميناء كلاً من المواطنين: (أ. ر)، (م. ر)، (م. م) و(م. غ. م) لوجود سوابق لهم في عمليات التهريب ولمحاولتهم شراء مركب للقيام لاحقاً بعملية تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية وضُبط بحوزتهم مسدسٌ حربي. كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في محلة دير عمار المواطنين (ع. ر)، (م. ع)، (ب، ع)، (خ. ع) للاشتباه بقيامهم بأعمال التهريب عبر البحر ومراقبة دوريات القوات البحرية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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