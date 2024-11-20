الجيش يعلن استشهاد عسكري نتيجة استهداف إسرائيلي لاحدى آلياته!

أعلنت قيادة الجيش في منشور لها على منصة اكس استشهاد أحد العسكريَّين متأثرًا بجراحه التي أصيب بها نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي آلية للجيش على طريق برج الملوك- القليعة في الجنوب.

استشهد أحد العسكريَّين متأثرًا بجراحه التي أصيب بها نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي آلية للجيش على طريق برج الملوك- القليعة في الجنوب.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/cv4YBVS0Ua — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 20, 2024

و في وقت سابق أعلن الجيش اللبناني أن العدو الإسرائيلي استهدف آلية للجيش على طريق برج الملوك- القليعة في الجنوب ما أدى الى اصابات في صفوف العسكريين.

استهدف العدو الإسرائيلي آلية للجيش على طريق برج الملوك- القليعة في الجنوب ما أدى إلى تعرض عسكريَّين لجروح متوسطة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/9LrSJT8qGs — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 20, 2024

وكانت اسرائيل قد اعتدت امس على مركز للجيش اللبناني في الصرفند وسقط على اثر العدوان ٣ شهداء عسكريين من الجيش.

وقالت وزارة الصحة إن 17 شخصًا أصيبوا في الغارة بعد أن ذكرت في وقت سابق أن الهجمات الإسرائيلية في جميع أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة السابقة أسفرت عن استشهاد 28 شخصًا وإصابة 107 آخرين – لترتفع حصيلة الشهداء في لبنان منذ اندلاع القتال بين حزب الله وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 3,544 شهيداً وأكثر من 15,000 جريح.

وقال المتحدث باسم الجيش اللبناني، فادي عيد، لوكالة أسوشيتد برس قبل الهجوم في الصرفند، إن 38 جندياً استشهدوا في الغارات الإسرائيلية منذ أكتوبر من العام الماضي. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الخسائر البشرية الثلاثة الأخيرة ترفع الحصيلة الإجمالية للقتلى في الجيش اللبناني إلى 41 شهيداً.