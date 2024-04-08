الجيش يعلن توقيف مشاركين في عملية خطف باسكال سليمان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني عبر حسابها على موقع X، يوم الـ7 من أبريل 2024، أنه على أثر خطف المواطن باسكال سليمان، تمكنت مديرية المخابرات بعد متابعة أمنية من توقيف عدد من السوريين المشاركين في عملية الخطف.

وأشارت القيادة إلى أنه يتم حالياً متابعة القضية لتحديد مكان المخطوف باسكال سليمان ودوافع العملية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجيش اللبناني للتصدي لأعمال الخطف وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

سنوافيكم بالتفاصيل الأخرى حال توفرها وبمجرد إعلان المزيد من المعلومات عن هذه العملية الأمنية المهمة.