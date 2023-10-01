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الجيش يعلن عن برنامج تمارين تدريبية ورمايات بالذخيرة الحيّة

منذ 13 دقيقة
وحدات من الجيش اللبناني

وحدات من الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“ستقوم وحدة من الجيش، بتاريخ 2/ 10/ 2023، اعتبارا من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 24:00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة تم رطيبة – اللقلوق، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

كما تقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 2/ 10/ 2023 ولغاية 27/ 10/ 2023 ما بين الساعة 6:00 والساعة 18:00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

وستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 25 / 9 / 2023 ولغاية 25 / 10 / 2023 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

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