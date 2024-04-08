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الجيش يعلن مصير باسكال سليمان

منذ 14 دقيقة
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صدر عن الجيش اللبناني البيان الآتي: “متابَعةً لموضوع المخطوف باسكال سليمان، تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف. وتبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا. تنسق قيادة الجيش مع السلطات السورية لتسليم الجثة، وتستكمل التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية”.

وكانت قيادة الجيش، قد أعلنت صباح اليوم، في بيان، أنه “على أثر خطف المواطن باسكال سليمان بتاريخ 7/4/2024، تمكنت مديرية المخابرات بعد متابعة أمنية من توقيف عدد من السوريين المشاركين في عملية الخطف، وتجري المتابعة لتحديد مكان المخطوف ودوافع العملية”.

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