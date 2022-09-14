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الجيش يكشف عن توقيف 511 شخصًا من جنسيات مختلفة

منذ 33 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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أعلنت قيادة الجيش أن حصيلة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر آب الماضي هي:

توقيف 511 شخصًا من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم وجنح متعددة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.

وشملت المضبوطات 97 سلاحًا حربيًا من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدراجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الإتصال.

وسلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

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