الجيش يلقي القبض على المتورط في عملية تهريب المهاجرين الأخيرة

أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ب.د.) للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر.

وقد ثبتت نتيجة التحقيق تورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وذلك انطلاقاً من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالاً حتى المنية جنوباً.

كما اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا عبر البحر بتاريخ 21/ 9/ 2022، والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية بتاريخ 22/ 9/ 2022.

وقد أعلن المرصد السوري عن ارتفاع عدد ضحايا قارب طرطوس إلى 91 قتيلًا.

الى ذلك، لم يتمّ بعد نقل أي من الناجين الـ20 الذين غادروا على متن المركب الذي غرق قبالة السواحل السورية، من طرطوس الى بيروت.