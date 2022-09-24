السبت 28 صفر 1444 ﻫ - 24 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش يلقي القبض على المتورط في عملية تهريب المهاجرين الأخيرة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2022 12:43 مساءً
توقيف

موقوف

A A A
طباعة المقال

أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ب.د.) للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر.

وقد ثبتت نتيجة التحقيق تورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وذلك انطلاقاً من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالاً حتى المنية جنوباً.

كما اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا عبر البحر بتاريخ 21/ 9/ 2022، والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية بتاريخ 22/ 9/ 2022.

وقد أعلن المرصد السوري عن ارتفاع عدد ضحايا قارب طرطوس إلى 91 قتيلًا.

الى ذلك، لم يتمّ بعد نقل أي من الناجين الـ20 الذين غادروا على متن المركب الذي غرق قبالة السواحل السورية، من طرطوس الى بيروت.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس نجيب ميقاتي خلال كلمته أمام الأمم المتحدة
    هذا ما كشفه ميقاتي عن آخر مستجدات ملف الترسيم!
    فرق الصليب الأحمر على معبر العريضة الحدودي
    ارتفاع عدد ضحايا قارب طرطوس إلى 91
    النائبة حليمة قعقور
    قعقور: يهمّنا أن يكون الرئيس المقبل شخصية سيادية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    فيديو مرعب.. إشكال دموي في صيدا يوقع عدداً من الجرحى
    غرق عشرات المهاجرين على متن مركب لبناني قبالة سواحل طرطوس
    صور مأساوية.. كارثة تحل بمركب لبناني قبالة شاطئ طرطوس في سوريا
    جبران باسيل
    تصريح مفاجئ لجبران باسيل عن نصر الله.. لا يمون عليّ بهذا الأمر!