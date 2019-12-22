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الجيش يوقف الباصات المتوجهة من طرابلس إلى بيروت… تدافع وتلاسن عند حاجز المدفون

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تم توقيف الباصات التي تقل عددا من الطرابلسيين المتوجهين الى ساحة الشهداء للمشاركة في التظاهرة عند حاجز المدفون لوقت طويل كون الجيش اللبناني عمل على تفتيش الباصات وطلب هويات الركاب والتدقيق بها، وبفعل عددهم الكبير حصل نوع من التدافع والتلاسن الكلامي.

تحضّر أكثر من 15 باصًا في ساحة النور في طرابلس لنقل متظاهرين من طرابلس إلى بيروت للمشاركة في تجمّع “أحد الرفض” في ساحة الشهداء.

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وتجدّدت دعوات مجموعات الحراك الشعبي في بيروت والمناطق للنزول إلى الساحات، اليوم، رفضاً لتكليف الرئيس حسان دياب تأليف الحكومة، واحتجاجاً على اختيار شخص آخر من السلطة نفسها.

ولدى وصول الباصات إلى حاجز المدفون تم توقيفهم لوقت طويل كون الجيش اللبناني عمل على تفتيش الباصات وطلب هويات الركاب والتدقيق بها، وبفعل عددهم الكبير حصل نوع من التدافع والتلاسن الكلامي، وبعد الانتهاء من عمليات التفتيش فتحت الطريق أمام كل الباصات التي توجهت إلى بيروت.

المصدر VDL

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