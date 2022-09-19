الجيش يوقف المغنّي وديع الشيخ

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن الجيش اللبناني أوقف المغنّي “وديع الشيخ”، على خلفية دخوله ومجموعة من المسلحين الى حرم مستشفى الراعي في صيدا.

وفي التفاصيل أن الشيخ حاول الدخول مع مجموعة من المسلحين الى قسم العمليات في المستشفى للاطمئنان إلى أحد أقاربه، الذي يجري عملية في وركه، إلا أن أمن المستشفى اعترض على دخول المسلّحين ومنعهم من الدخول ولم يحصل اي تكسير أو تخريب داخل المستشفى .

وعلى اثر ذلك، حضر عناصر من الجيش اللبناني وعملوا على توقيف الشيخ ومصادرة الاسلحة .

وكان النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان طلب توفيق الشيخ ومجموعة المسلحين التي ترافقه على خلفية دخولهم المستشفى بسلاحهم.