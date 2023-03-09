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الجيش يوقف عدة أشخاص في طرابلس وجونية بجرائم مختلفة

منذ ساعة واحدة
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 8/3/ 2023، دهمت دورية من مديرية المخابرات مبنى في منطقة باب الرمل – طرابلس وأوقفت المطلوبَين (خ.م.) و(م.م.)، لإقدامهما على إطلاق النار من أسلحة حربية أثناء إشكال فردي ما أدى إلى حصول توتر في المنطقة، وقد ضبطت في حوزتهما سلاحين حربيين نوع كلاشنكوف ومسدسين.

كما أوقفت دورية أخرى في مدينة جونية السوريين (م.ح.) و(م.س.) و(ب.ف.) لتأليفهم مع آخرين عصابة تقوم بسرقة كابلات الكهرباء من الشبكة العامة ومن داخل المباني، بما في ذلك دار المعلمين – جونية. كما يوجد في حقهم عدد من مذكرات التوقيف لارتكابهم أعمال سرقة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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