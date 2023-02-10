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صور.. الجيش يوقف 5 أشخاص على خلفية إشكال "عائشة بكار"

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 11 - فبراير - 2023 12:51 صباحًا
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 10 / 2 /2023، أوقفت قوة من الجيش في منطقة عائشة بكار 5 أشخاص لتبادلهم إطلاق النار أثناء إشكالات وقعت بينهم بتواريخ سابقة، ما أدى إلى إصابة أشخاص ويجري العمل على توقيف باقي المتورطين، كما ضُبط في حوزتهم مسدسان حربيان وعدد من المماشط وكمية من الذخيرة العائدة لهم.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

وكان محيط وزارة الداخلية قد شهد تجمع عدد من المحتجين من منطقة عائشة بكار مطالبين بمحاسبة المختار طارق عيسى لأنه تابع لوزارة الداخلية والبلديات معتبرين أنه تابع لسراي المقاومة وهو مسلّح.

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