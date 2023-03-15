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الجيش يُعلن تأجيل سباق "تحدي الأرز"

منذ 55 ثانية
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على “تويتر” أنّه “تمّ تأجيل سباق “تحدي الأرز” إلى يوم السبت 25 آذار 2023 بسبب الأحوال الجوية.

كما أضافت أنّه “تمّ تأمين 90 راكيت (Snowshoes) مجانًا للراغبين. النقليات مؤمّنة ذهابًا الساعة 5.00 صباحًا من محطة فينيانوس-شكا، وإيابًا عند الانتهاء من السباق”.

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