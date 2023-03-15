الجيش يُعلن تأجيل سباق "تحدي الأرز"

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على “تويتر” أنّه “تمّ تأجيل سباق “تحدي الأرز” إلى يوم السبت 25 آذار 2023 بسبب الأحوال الجوية.

كما أضافت أنّه “تمّ تأمين 90 راكيت (Snowshoes) مجانًا للراغبين. النقليات مؤمّنة ذهابًا الساعة 5.00 صباحًا من محطة فينيانوس-شكا، وإيابًا عند الانتهاء من السباق”.

تم تأجيل سباق "تحدي الأرز" الى يوم السبت ٢٥ آذار ٢٠٢٣ بسبب الأحوال الجوية.

تم تأمين ٩٠ راكيت (Snowshoes) مجانًا للراغبين.

النقليات مؤمّنة ذهابًا الساعة ٥.٠٠ صباحًا من محطة فينيانوس-شكا، واياباً عند الانتهاء من السباق.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/TGbbJbJQft — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) March 15, 2023