الجيش: 3 شهداء من عناصرنا في هجوم إسرائيلي على الصرفند

أعلن الجيش اللبناني أن ثلاثة من جنوده استُشهدوا الثلاثاء 19\11\2024، في غارة إسرائيلية استهدفت موقعهم في الصرفند بجنوب لبنان.

وكتب الجيش على منصة “إكس”، “استهدف العدو الإسرائيلي مركزا للجيش في بلدة الصرفند جنوبي لبنان، ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين”.

كما وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على الصرفند أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة عناصر من الجيش اللبناني وإصابة ثمانية أشخاص بجروح من بينهم مواطنون في الأماكن المحيطة.

استهدف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش في بلدة الصرفند- الجنوب، ما أدى إلى استشهاد ٣ عسكريين.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/QKy5BcCTYe — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 19, 2024