الحاج: الموازنة ستزيد من الانكماش وما يحدث ليس انتظاماً للمالية

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، أن الموازنة ستزيد من الانكماش، ونسبة العجز فيها غير صحيحة كما أن تعددية سعر الصرف والضرائب والرسوم الموجودة في الموازنة تزيد من الانكماش ولا يمكن وصفها بالموازنة الإصلاحية أو التصحيحية.

وأوضح الحاج، في تصريح له أننا “لسنا ضدّ انتظام المالية العامة لكن ما يحدث اليوم ليس انتظاماً للمالية ويجب أن نناقش موازنة تتضمن إصلاحات وتخفيض نفقات”.

أضاف: “كنّا ننتظر أن تكون هناك موازنة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والنقدي الشامل ولكن تفاجأنا أنّها أتت خارج المهلة الدستورية ولا بنود إصلاحيّة فيها وتتضمّن عجزاً كبيراً”.