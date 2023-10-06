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الحاج تابع مع قيادة الجيش إشكال الدورة وطالب بمسح شامل للمنطقة

منذ 34 دقيقة
النائب رازي الحاج

النائب رازي الحاج

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طالب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج بإجراء مسح شامل لكل منطقة الدورة – البوشرية – السد – الجديدة – سن الفيل – النبعة – برج حمود.

وكان الحاج قد تابع مساء أمس الإشكال الذي وقع في منطقة الدورة وتسبب به عدد من الشبان السوريين القاطنين في المنطقة، كما تواصل مع قيادة الجيش مطالباً بتوقيف السوريين الذين تسببوا بالإشكال.

وكان وقع إشكال كبير بين شبان لبنانيين وسوريين في منطقة الدورة، ليل الخميس- الجمعة، على خلفية حادث سير تخلله تضارب بآلات حادة، وجرى حديث عن ظهور سلاح أثناء الشجار.

وقد لجأ العديد من السوريين إلى مكان عملهم وتحصّنوا داخله فيما تجمّع نحو 200 شاب لبناني في الشارع وأشعلوا النار امام مدخل المعمل وأصروا على خروج السوريين من المبنى ومن المنطقة.

وتوسع الشجار إلى مستديرة الدورة حيث اقتحم شبان غاضبون محلات لسوريين، كما تمدد الإشكال إلى منطقة الرميل والاشرفية.

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