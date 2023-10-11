الحاج حسن: إسرائيل لن تكون في "نزهة" إذا اعتدت علينا

رأى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن أنّه “لا يمكن وصف المشهد الحالي إلا بشقين، فمن ناحية أولى سطّر الفلسطينيون ملحمة جديدة، ومن ناحية أخرى ردة فعل العدو الإسرائيلي وما يجري من قصف وترويع للمدنيين”.

الحاج حسن تحدث إلى “سبوتنيك” عن “عملية شد العصب بالمطلق”، مؤكدًا أننا “قادرون على هزيمة إسرائيل، وأن نبض الشارع العربي يختلف عن مواقف القادة السياسيين”، واعتبر أنّه “عندما يقول وزير دفاع العدو أنهم يواجهون وحوشًا بشرية نحن أمام إرادة إسرائيلية تريد القول إنّ فلسطين أرض محروقة، ما يعني أنّ كل طفل أو شيخ يمكن اعتباره شهيد، وأن عامل الوقت هو أساس بكل انتصار”، مشددًا على أن “غزة باقية وستنتصر”.

وبالنسبة إلى “إمكان شن حرب على جنوب لبنان”، قال: “لدينا خبرة عالية في مواجهة العدو الإسرائيلي ونعرف بعضنا جيدًا، ويعرف هذا العدو مدى إصرارنا على تحقيق الانتصار وما حققناه عليها يوم حررنا أرضنا. نعم لقد هزمنا إسرائيل، لأننا أصحاب حق وما حصل في الجنوب أمس حق مكتسب لنا، المقاومة تستخدم ميزانًا من ذهب في إدارة الأمور، وإذا اعتدت علينا إسرائيل فالأمر لن يكون نزهة بالنسبة إليها”.

وفي ما يتعلّق بالدعوات اللبنانية إلى عدم دخول المقاومة في مواجهة مع إسرائيل، قال:” كان يجب أن ندعو العالم كي يطالب إسرائيل بعدم جر لبنان إلى الحرب، فإذا أرادت إسرائيل المواجهة مع لبنان، فالمقاومة مستعدة برًا وبحرًا وجوًا، وتضاعفت قوتها كثيرًا عن الجولات السابقة، فنحن لسنا دعاة حرب بل دعاة حق”.