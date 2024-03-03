الحاج حسن: الحوار والنقاش الصادق هو الطريق لوضع رزنامة زراعية تكاملية

عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن اجتماعًا موسعًا مع نظيره العراقي عباس جبر المالكي في وزارة الزراعة العراقية في بغداد.

وضم الاجتماع عن الجانب اللبناني، رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب ايوب حميد، النائبة غادة أيوب. بالاضافة الى السفير اللبناني في العراق علي الحبحاب وممثلين عن غرف الزراعة والصناعة بالاضافة الى ممثلي من التجار والمستوردين والمصدرين.

وأكّد أنّ “لقاءنا اليوم هو تأكيد اننا كعرب قادرون بالتعاون والتكامل على مواجهة التحديات الزراعية والنهوض بهذا القطاع المهم في الاقتصاد المنتج للبلدين”، واعتبر ان “الاجتماع بمشاركة مختلف القطاعات المعنية بالزراعة هدفه طرح الامور التي تقف عائقا امام تطوير التعاون بين العراق ولبنان”.

واعتبر أنّ “الحوار والنقاش الصادق هو الطريق لوضع رزنامة زراعية تكاملية بين البلدين”، مشيراً الى اننا “في وزارتي الزراعة في البلدين نجحنا في بناء اللبنة الاولى لتعاون زراعي من خلال الاتفاق الرباعي الزراعي (الاردن وسوريا والعراق ولبنان) ونطمح ان تكون بداية لتكامل عربي زراعي لما له من تداعيات اجابية على الامن الغذائي العربي”.

من جهته، اكد الوزير العراقي عباس جبر المالكي، ان “اللقاء مع الوزير الحاج حسن ومختلف القطاعات المعنية بالتصدير والاستيراد هو استكمال لما بدأناه بعد توقيع مذكرة التفاهم في بيروت”، معتبرا ان “مواجهة التغيّرات المناخية والتحديات الزراعية تتطلب هذا التعاون بين لبنان والعراق وباقي الدول العربية”، مشددا على ان “الاجتماع الموسع اليوم في بغداد هو الخطوة العملية لتنفيذ هذه المذكرة من خلال طرح المشاكل والحلول”.