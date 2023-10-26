الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

الحاج حسن: القنابل الفوسفوريّة تتسبّب بحرق آلاف الأشجار المعمّرة جنوبًا

منذ يوم واحد
وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن

وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن

A A A
طباعة المقال

ندد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، “بالاعتداءات الإسرائيلية على أراضينا وعلى برنا وبحرنا وجونا”، وأكد “حق كل اللبنانيين في الدفاع عن أرضنا وحقوقنا التي ترعاها المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان”.

أضاف: “المساحات الواسعة التي قصفها العدو بالقنابل الفوسفورية تتسبب يوميًا بحرق الآلاف من الأشجار المعمرة”.

وختم: “تحية إلى مزارعي الجنوب لأنهم بصلابتهم وصمودهم انتصر الوطن، وإلى كل مواطن أو مقاوم أو عسكري يقف على الحدود دفاعًا عن سيادة الوطن، وإلى كل طفل، شهيد، سيدة، وكل قرية في وطننا. حماية المزارعين أولوية بالنسبة إلينا وسنعمل في مجلس الوزراء لتكون لائقة بالمزارعين الصامدين في الجنوب، والتضحيات التي يقدمها أهلنا وحكمًا ستكون هناك تعويضات”.

وفي سياق متصل، كتب الحاج حسن على منصة “إكس”: “حاصر العدو الإسرائيلي اليوم بالنار عمال قطاف موسم الزيتون بين بلدتي عيترون وبليدا في محلة غاصونة.. وتم تحريرهم عبر جهود من الأمم المتحدة والجيش اللبناني مشكورين، ليعود المزارعون إلى عائلاتهم برتبة مقاومين لوحشية فاشية ليس لها مثيل في التاريخ”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مطار رفيق الحريري الدولي
    بالوثائق.. تعليمات لإخلاء المطار في هذه الحالة
    علي حمية
    حمية: التمويل لمتابعة الأعمال بالممر السريع سيزيد قدرة المطار الاستيعابية
    الطحين
    ما صحّة الحديث عن نقص الطحين؟

    الأكثر قراءة

    آثار الدمار في محيط مستشفى المعمداني
    طوفان الأقصى
    صحيفتا لوموند ونيويورك تايمز تكشفان الحقيقة.. صاروخ مجزرة المعمداني انطلق من هنا!
    الجيش الاسرائيلي
    طوفان الأقصى
    فيديو.. إسرائيل توثق: جنودنا دخلوا غزة ليلاً
    الجيش الاسرائيلي
    طوفان الأقصى
    "القنابل الإسفنجية".. الخطوة المقبلة لإسرائيل في حربها ضد حماس