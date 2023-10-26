الحاج حسن: القنابل الفوسفوريّة تتسبّب بحرق آلاف الأشجار المعمّرة جنوبًا

ندد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، “بالاعتداءات الإسرائيلية على أراضينا وعلى برنا وبحرنا وجونا”، وأكد “حق كل اللبنانيين في الدفاع عن أرضنا وحقوقنا التي ترعاها المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان”.

أضاف: “المساحات الواسعة التي قصفها العدو بالقنابل الفوسفورية تتسبب يوميًا بحرق الآلاف من الأشجار المعمرة”.

وختم: “تحية إلى مزارعي الجنوب لأنهم بصلابتهم وصمودهم انتصر الوطن، وإلى كل مواطن أو مقاوم أو عسكري يقف على الحدود دفاعًا عن سيادة الوطن، وإلى كل طفل، شهيد، سيدة، وكل قرية في وطننا. حماية المزارعين أولوية بالنسبة إلينا وسنعمل في مجلس الوزراء لتكون لائقة بالمزارعين الصامدين في الجنوب، والتضحيات التي يقدمها أهلنا وحكمًا ستكون هناك تعويضات”.

وفي سياق متصل، كتب الحاج حسن على منصة “إكس”: “حاصر العدو الإسرائيلي اليوم بالنار عمال قطاف موسم الزيتون بين بلدتي عيترون وبليدا في محلة غاصونة.. وتم تحريرهم عبر جهود من الأمم المتحدة والجيش اللبناني مشكورين، ليعود المزارعون إلى عائلاتهم برتبة مقاومين لوحشية فاشية ليس لها مثيل في التاريخ”.