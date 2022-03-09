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الحاج حسن بحث تأمين المنتوجات الزراعية

منذ 7 ساعات
وزير الزراعة عباس الحاج حسن

وزير الزراعة عباس الحاج حسن

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استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن ممثلي أسواق الخضار “الجملة” في مختلف المحافظات و المناطق اللبنانية، وتم البحث في “امكانية تأمين المنتجات اللازمة للأسواق خلال فترة الصوم عند الطوائف المسيحية وفي شهر رمضان الكريم عند الطوائف الاسلامية، بما يضمن تأمين المنتجات خلال الفترة المباركة، بالإضافة ايضاً الى تعزيز الأسواق اللبنانية بالمنتوجات الزراعية الوطنية المزروعة دخل الخيم البلاستيكية، وذلك من أجل تشجيع المزارع اللبناني في عملية تصريف الإنتاج ووضع هذه المنتجات في بداية سلم الأولويات لدى التجار، بما فيه مصلحة للمزارع اللبناني و المنتجات اللبنانية”.

كما وإستقبل الحاج حسن نقابات ومزارعي البطاطا في لبنان ، و تم البحث في اطار خدمة المنتج و المزارع اللبناني بما يتوافق مع إلتزامات لبنان تجاه الدول العربية فيما يخص الرزنامة الزراعية وتحديدا مصر.

ووعد الحاج حسن ب”اتخاذ الوزارة الاجراءات اللازمة للحد من أسعار المدخلات الزراعية”.

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