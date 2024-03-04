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الحاج حسن بحث مع رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة في المستجدات الإقليمية

منذ ساعة واحدة
عباس الحاج حسن

عباس الحاج حسن

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زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة محسن المندلاوي، في مكتبه.

ورافق الحاج حسن، رئيس لجنة الزراعة النائب أيوب حميد والنائبة غادة أيوب، في حضور السفير اللبناني في العراق علي الحبحاب.

وأفاد بيان وزّعه المكتب الإعلامي لوزير الزراعة أن “اللقاء بحث في آخر التطوّرات في البلدين على مختلف الصعد، فضلاً عن المستجدات الإقليمية وتداعيات العدوان الصهيوني على الاستقرار في المنطقة، وتأكيد أهمية اتخاذ مواقف عربية جادة تسهم في تجنيب الشعوب ويلات الحروب، وإبعاد خطر شبح الجوع عنهم، وضرورة إدامة حال التضامن العربي والإسلامي مع الشعب الفلسطيني، فضلاً عن رفض جرائم الإبادة التي تمارس بحقه، وفك الحصار عنه لإدخال المساعدات العاجلة له، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم”.

وأشار إلى أن “رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة اتفق مع الوفد اللبناني على إدامة التنسيق والتعاون البرلماني، وتفعيل مذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين، وتخفيف العقبات أمام تنفيذ القوانين الثنائية، فضلاً عن توسيع العلاقات في الجوانب الطبية والزراعية والاقتصادية وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين”.

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