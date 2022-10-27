الحاج حسن ترأس اجتماعاً لمناقشة المستجدات المتعلقة بالكوليرا

ترأس وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، اليوم، اجتماعاً لخلية الازمة في الوزارة لمناقشة المستجدات المتعلقة بموضوع وباء الكوليرا، حيث سيتم، حسب بيان للوزارة، “تشكيل لجنة متابعة مع وزارة الصحة العامة وتحديد المواقع الموبوءة ليصار الى تحديد نوع وكمية المزروعات فيها من قبل مصالح وزارة الزراعة، وأخذ العينات لمصادر الري والمزروعات والتربة وتحليلها في المختبرات الرسمية والخاصة المؤهلة لإجراء الفحوصات المطلوبة واتخاذ التدابير اللازمة على ضوء النتائج”.

اضاف البيان: “بالنسبة للتعويضات على المزارعين في حال ثبت تلوث منتجاتهم الزراعية فسيتم التنسيق مع الهيئة العليا للاغاثة للتعويض وفق ما يقرره مجلس الوزراء بهذا الخصوص. وستتولى المراكز الزراعية في الوزارة تكثيف عمليات الإرشاد والتوعية للمزارعين حول ما هو واجب اتباعه. وتم تكليف فريق من الوزارة لوضع آلية لأخذ عينات من مستوردات الانتاج النباتي على المعابر الحدودية البرية في حال الضرورة”.

واكدت الوزارة “تواصلها مع مختلف الجهات الفاعلة وكذلك التعاون من المنظمات الدولية، داعية الى تعاون البلديات والاجهزة الامنية”، واهابت “بالمواطنين وبوسائل الإعلام توخي الدقة بنشر المعلومات المتعلقة بالمنتجات الزراعية النباتية”.