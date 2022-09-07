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الحاج حسن: لتدعيم الإقتصاد اللبناني بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

منذ 16 ثانية
عباس الحاج حسن

عباس الحاج حسن

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إستقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن الرئيس التنفيذي لـ”مؤسسة رينه معوض” النائب ميشال معوض يرافقه المدير العام للمؤسسة نبيل معوض. وتم البحث في شؤون زراعية و انمائية.

وشدد الحاج حسن على “ضرورة تدعيم الإقتصاد اللبناني بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الوصول الى الهدف الأسمى وهو تحويل الاقتصاد اللبناني من الريعي الى المنتج”.

بدوره، معوض أشار الى “الدور الأساسي الذي تلعبه وزارة الزراعة في المرحلة الراهنة سيما في ملف الأمن الغذائي”.

وقدم معوض باسم مؤسسة رينه معوض بهبة خاصة الى المختبر الزراعي في كفرشيما قيمتها 500 الف دولار اميركي. وهي عبارة عن تجهيزات وتحديث للمنشئة التي تعتبر من أهم المختبرات الزراعية في لبنان ، وذلك من أجل أن تستعيد هذه المنشئة قدرتها على اجراء الفحوصات اللازمة التي تحتاجها عمليات التصدير الى الخارج.

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