الحاج حسن للطلاب في فرنسا: أنتم ثروة لبنان الحقيقية

تابع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن برنامج زيارته لفرنسا، حيث عقد لقاء حواريا مع مجموعة من الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراساتهم العليا في المعهد الزراعي المتوسطي في مونبلييه.

استهل اللقاء بعرض قدمه رئيس قسم الاقتصاد الزراعي في كلية الزراعة – الجامعة اللبنانية منسق الماستر المشترك مع المعهد الدكتور سالم درويش عن “أهمية هذا التعاون الأكاديمي بإيفاد حوالي 80 طالبا وطالبة من القسم منذ عام 2012”.

وقدم الطلاب عروضا موجزة عن المشاريع البحثية والتطبيقية الذين يعملون عليها.

من جهته، أعرب الحاج حسن عن “سروره بهذه المجموعة الرائدة من الطلاب”، منوها ب”أهمية ما يقومون به لجهة استكمال تحصيلهم العلمي المتقدم، الذي يخدم وطنهم ومجتمعهم”، مؤكدا “ضرورة الاستفادة من هذه المشاريع وغيرها في تطوير القطاع الزراعي في لبنان”.

وأعلن أن “أبواب الوزارة مشرعة أمامهم للتكامل والتعاون مع مختلف المديريات والمصالح لتلقى هذه المبادرات طريقها للتنفيذ العملي”.

وقال: “إن لبنان يفتخر بمساهمات أبنائه في الاغتراب ودورهم في تعزيز صورة لبنان الرسالة والانفتاح والثقافة، فإنهم ثروة لبنان الحقيقية”.

ودعا “الدولة لتقوم بواجباتها تجاه أبنائها في الخارج، وخصوصا الطلاب منهم، الذين يعانون صعوبات جمة في تأمين سبل معيشتهم وعدم قدرة أهاليهم على إرسال الأموال لهم من لبنان”، واعدا “الطلاب بإيصال صوتهم ومطالبهم المحقة إلى المسؤولين”.