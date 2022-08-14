الحاج حسن: نعاني من أزمة ثقة

رأى وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن أنه في حال وضعت لنا الجهات المانحة القدرات المالية بالنسبة لزراعة القمح قد نوفّر على المواطن 50 في المئة، لافتاً الى أن “من قال إنه لا يتم زرع القمح الطري في لبنان هو شيطان فهناك مصلحة معينة لاستيراد القمح”.

وأكد وزير الزراعة عبر الـLBCI أنه “حتى لو زرعنا القمح سنبقى نحتاج للاستيراد من الخارج ولكن بكمية اقل”.

وشدد على أنه “لا يجب التلاعب بالأمن الغذائي”، لافتاً الى ان “اليوم عماد الاقتصاد اللبناني هو استدامة الطاقة الكهربائية ومن الضروري ان تتوافر هذه الطاقة”.

وأعلن وزير الزراعة اننا “نعاني من أزمة ثقة بين الخارج ولبنان والبعض يصفها ويقول إنها سياسة متّبعة لخنق لبنان وهذا جزء منها صحيح والبعض الآخر يقول إننا كلبنانيين كحكومات متعاقبة لم نعمل لمصلحة لبنان بما فيه الكفاية”، مشدداً على ان المطلوب اليوم تعزيز الثقة.