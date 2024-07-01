الحاج حسن يحذر: من يراهن على إضعاف المقاومة يراهن على سراب

حذر النائب حسين الحاج حسن، المراهنين على إضعاف “المقاومة”، واعتبر أنهم يراهنون على سراب.

وأكد رئيس تكتل “نواب بعلبك الهرمل” النائب حسين الحاج حسن خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه “حزب الله” وعائلة الشهيد علي أحمد علاء الدين في حسينية بلدة سحمر لمناسبة مرور ثلاثة أيام على استشهاده، في حضور لفيف من العلماء وعائلات الشهداء ومسؤول الحزب في منطقة جبل عامل الثانية علي ضعون، “الاستمرار في مساندة غزة وإسنادها وقال: “إذا فكرت أيها العدو في أي خطوة حمقاء أو ارتكبت أي خطوة حمقاء، فلن تجد أمامك إلا البأس الشديد الذي سيزيد عجزك عجزاً والذي سيعمق مشكلة الردع عندك والذي سيزيد من أزماتك أزمات، وقد خبرت بعض ما عند المقاومة”.

وأضاف: “إن كنت تظن أيها العدو أنك تستطيع بالتهويل أن تخيف المقاومة أو أهل المقاومة، فأنت مخطئ وما التشييع الذي يتواتر في القرى على الحافة الأمامية بآلاف المشيعين لشهدائنا وأنت تقصف أمامهم أو خلفهم أو قربهم وطائراتك تخترق جدار الصوت فوقهم، فإنك واهم، وإن في عزم المقاومة وعزم أهلها من عزم نبينا وأئمتنا وسادتنا وثقتنا بربنا، الذي يدافع عنا ويثبت أقدامنا ويعلي جباهنا ويربط على قلوبنا وكتب لنا النصر بإذن الله، وكذا محور المقاومة كله ينتقل من مرحلة إلى أخرى فهكذا اليمن وهكذا العراق وهكذا سوريا وهكذا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيستمر المحور في إسناد غزة ويسند بعضه بعضاً، والذين يراهنون على إضعاف المقاومة في غزة أو فلسطين أو في المنطقة فإنكم تراهنون على سراب”.