الحاج: لا نية جدية في إجراء الإصلاحات

رأى النائب رازي الحاج أن الولايات المتحدة الأميركية تسعى إلى دعم مسار سياسي في لبنان يقوم على انتخاب رئيس سيادي وإصلاحي يملك مشروعًا يعيد الثقة للبنانيين، وقال: “لا أعتقد أن الموقف الأميركي يتلاقى مع المبادرة الفرنسية التي تقوم على تسوية سياسية ولا تفرض خيارًا، بل تشجع الحوار بين الأطراف اللبنانية”.

وعن الشق الاقتصادي في الزيارة الأميركية، لفت الحاج في حديث لـ”صوت كل لبنان”، إلى أنّه تم التطرق إلى ضرورة الانتهاء من توقيع الاتفاق مع صندوق النقد بأسرع وقت ممكن، وقال: “المشكلة الأساسية تكمن في عدم النية الجدية في إجراء إصلاحات هيكلية وبنيوية من قبل الحكومة التي تتمثل في المجلس النيابي بعدد من الكتل النيابية، والتي تضرب أي عامل ثقة ممكن أن يشعر به المجتمع الدولي تجاه لبنان”.