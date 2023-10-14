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الحاج: ما ذنب الصحافيين والمصوّرين الذين ينقلون الحقيقة ووقائع الأحداث ليُقتلوا؟

منذ 11 ثانية
النائب رازي الحاج

النائب رازي الحاج

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أعرب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج عن حزنه إزاء مقتل الصحافي عصام العبدالله وإصابة عدد من الصحافيين والمصورين وكتب عبر تطبيق “أكس”: “ما ذنب الصحافيين والمصوّرين الذين ينقلون الحقيقة ووقائع الاحداث ليقتلوا فيصبحون هم الحدث؟ مشاعرنا وعاطفتنا الصادقة مع الجسم الإعلامي وأهل الشهيد عصام العبدالله والجرحى: مراسلة “الجزيرة” كارمن جوخدار، مراسلة “وكالة الصحافة الفرنسية” كريستين مصطفى عاصي، مراسلا “رويترز” العراقيان ثائر زهير كاظم وماهر نزيه عبد اللطيف، الصحافي الأميركي ديلان كوزينز، والمصوّر في “الجزيرة” إيلي برخيا، إنه قدر الصحافة أن تدفع ضريبة الدم ولكن إلى متى؟ والحلّ الوحيد يبقى السلام العادل والشامل وفق إعلان بيروت، وعلى المجتمع الدولي العمل الجاد لتحقيقه. فالحروب لن تزهر سلاماً بل مزيداً من الدمار والدماء والدموع”.

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