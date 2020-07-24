الحانات والملاهي الليلية والمسابح والنوادي الرياضية إلى الإقفال من جديد

عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعًا اليوم في السراي الحكومي وتم تقييم الواقع الوبائي.

وصدر عن الاجتماع توصيات عدة، منها اعادة اقفال الحانات والنوادي الليلية، النوادي الرايضة والمسابح الداخلية ودورالسينما والمسارح:

“نظراً للواقع الوبائي المستجد والحالات الإيجابية الطارئة وبالتوازي مع عدم الالتزام بعض القطاعات الاقتصادية والسياحية بالتدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المعممة بهذا الخصوص يقتضي العودة إلى المرحلة الرابعة من خطة إعادة فتح القطاعات مع بعض التعديلات.

وسيتم إعادة إقفال بعضها لمدة أسبوع اعتباراً من 27-7-2020 بهدف السيطرة على فيروس كورونا الأمكنة التالية:

– الحانات والنوادي الليلية

– مسابح داخلية

– الحفلات اليومية التي تقام في الشواطئ والمسابح

– الحفلات الفنية والسياحية على مختلف أنواعها

– المسارح وصالات السينما

– مراكز الألعاب الالكترونية للأطفال وملاهي الأطفال

– الصالات الرياضية

– الأسواق العبية

– المناسبات الدينية والاجتماعية (مجالس عزاء، ذكر، عمادة، حفلات…) باستثناء حفلات أعراس على أن يتم التشدد التام بالتباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية ونسبة إشغال لا تتعدى الـ50% من القدرة الاستيعابية لأماكن إقامتها على ان لا يتجاوز العدد الإجمالي للحاضرين 50% في الأماكن المغلقة والـ150 في الأماكن الخارجية.

وتكليف الأجهزة المختصة التشدد بما يلي:

– مراكز ألعا التسلية (50% من قدرتها الاستيعابية)

– المطاعم والمقاهي (50% من قدرتها الاستيعابية)”.